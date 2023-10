koster Danmark dyrt

Havde Jordan Larsson scoret, og FCK dermed havde fået uafgjort mod Manchester United, så havde Danmark kunne sætte yderligere 0.250 point på kontoen, hvilket ville være nok til at overhale Tjekkiet.Tjekkiet har i denne runde overhalet både Danmark og Serbien på koefficient-listen, men FC Nordsjællands sejr over Spartak Trnava har samtidig gjort, at Danmark overhaler Serbien, der glider ned på 16. pladsen, og dermed fastholder 14. pladsen.

Men det ligger utroligt tæt i kampen om en plads i top 15, og der er ikke meget, der skal gå galt, før top 15 kan glippe for Danmark. Danmark ligger i skrivende stund 0.100 point bag Tjekkiet på 13. pladsen, mens Norge og Serbien ånder Danmark i nakken. Tjekkiet har stadig Viktoria Plzen, Slavia Prag og Sparta Prag tilbage i de europæiske turneringer.

Norge har Bodø/Glimt og Molde tilbage i Europa, mens Serbien har Røde Stjerne, Backa Topola og Cukaricki tilbage. En plads i top 15 vil sikre, at Danmark kan få fem Europa-pladser, selvom Champions League ændrer format fra 2024. headtopics.com

Fra sommeren 2024 ændrer UEFA det nuværende Champions League-format, så det går over til en ligastruktur i stedet for de nuværende grupper.Efter de seneste sæsoners resultater står det klart, at Danmark går ind til sæsonen 2024/25-sæsonen med kun fire fra 3F Superligaen, der får chancen i Europa.

Det samme var tilfældet i denne sæson, mens det i de foregående år har været fem danske hold, som kunne jagte den europæiske lykke.Koefficientpoint uddeles til et land, når en klub fra det pågældende land præsterer i de europæiske kampe. headtopics.com

En sejr fra gruppespillet og frem giver to point, og uafgjort giver et enkelt, men det divideres med antallet af klubber fra landet, som i starten af sæsonen fik en europæisk billet.

