Korte videoer, der oplyser og underholder

Blomsterne har samlet sig foran en genkendelig facade i New York, der blev brugt som kulisse i hitserien 'Venner'. Fans mindedes skuespillere Matthew Perry, der er kendt for sin rolle som Chandler Bing. Han døde i en alder af 54 år, og dødsårsagen er endnu ukendt.I Danmark har 40 procent af alle 15-16-årige været fulde inden for den seneste måned. Det er tre gange mere end resten af Europa.

Under angrebet talte danskeren i telefon med sin bror, Dany Elgarat, indtil forbindelsen blev afbrudt. Elgarat har ikke hørt fra sin bror siden.Frederikkes læge sagde til hende, at"unge mennesker bliver ikke alvorligt syge, så det skal du ikke bekymre dig om". Men efter 11 måneder med symptomer fik hun endelig sin diagnose.

Leder efter mørkklædt teenager efter knivstikkeriUmiddelbart var der flere til stede, da en 15-årig dreng lørdag aften blev stukket ned i Indre By i København. Men det er politiets mistanke, at ham, der førte kniven, er en jævnaldrende dreng.

Dansk herredouble triumferer i French OpenKim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen vandt French Open, hvilket var deres femte titel på fire måneder.

Korte videoer, der oplyser og underholderSeneste offer for en russisk komiker-duo er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han troede, at han holdt møde med en afrikansk ambassadør - men det gjorde han slet ikke.