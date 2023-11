Korte videoer, der oplyser og underholder

Seneste offer for en russisk komiker-duo er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han troede, at han holdt møde med en afrikansk ambassadør - men det gjorde han slet ikke.Engelske Jude Bellinghams mål til 1-1 i El Clásico tåler at blive set flere gange. Real Madrid vandt kampen 2-1 over Barcelona.En 69-årig dansk-israelsk mand formodes at være blandt de gidsler, som Hamas-krigere tog med sig, efter de angreb en israelsk kibbutz 7. oktober.

Beast og Kendall Jenner, men har deres egne navne og personligheder. Men er det creepy eller cute?Simon Schulz stiller op til 'Knæk Cancer - et show for sagen' med den sang, han skrev til sin kræftsyge morMiomir Kecmanovic uddelte gaver og endte med at tabe til Holger Rune i første runde af ATP 500-turneringen i Basel.Gustav Appelchris har en sjælden type testikelkræft.

Antijødisk folkemængde lukker lufthavn i DagestanAntijødisk folkemængde lukker lufthavn i Dagestan Læs mere ⮕

Korte videoer, der oplyser og underholderBritt Bendixen blev hyldet under jubilæumsshow Læs mere ⮕

Korte videoer, der oplyser og underholderSeneste offer for en russisk komiker-duo er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han troede, at han holdt møde med en afrikansk ambassadør - men det gjorde han slet ikke. Læs mere ⮕

'Det er jo en grotesk situation at være i!' Derfor føles midlertidige jobs så belastendeDe bliver mere og mere almindelige, men korte, tidsbegrænsede ansættelser kan være dybt problematiske, mener forsker. Læs mere ⮕

Bosætterkolonialismens sidste bastion: IsraelDanmarks eneste røde dagblad Læs mere ⮕

Danmark undlod at stemme for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile mellem Israel og HamasIfølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen manglede resolutionen blandt andet en fordømmelse af Hamas. Læs mere ⮕