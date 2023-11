Korsørmandens mystiske færden: Forlod huset flere gange under kidnapning

Det var, mens han var på sin bopæl lørdag aften, at han mindst to gange forlod sit hus under kidnapningen og ifølge B.T.s oplysninger efterlod den 13-årige alene tilbage på adressen.Ved 21-tiden lørdag aften kørte han ifølge B.T.s research fra hjemmet i Korsør til en tankstation få kilometer derfra for at købe benzin. Klokken 21.10 tankede han bilen for 301 kroner, inden han igen vendte tilbage til parcelhuset. B.T.

Men de nye oplysninger er ‘særdeles interessante’ ifølge tidligere drabschef og leder af politiets rejsehold Bent Isager-Nielsen. Samtidig understreger han, at de er centrale for den efterforskning, der fortsat pågår.

Flere gange ved vold eller trussel om vold under frihedsberøvelsen at have udsat den 13-årige pige for flere voldtægter.Ved søndag den 10. juli 2016 cirka klokken 04.00, ved eller i umiddelbar nærhed af Korsør station at have udsat 17-årige Emilie Meng for frihedsberøvelse og mod hendes vilje at have bragt hende til et ukendt sted.

Forsøg på frihedsberøvelse, idet han satte sig på hendes ryg og påsatte strips omkring hendes hænder og førte hende 20-100 meter, mens han holdt hende for munden. »Det skal selvfølgelig udbores, hvis der er flere timer, hvor han har været væk,« slår den tidligere drabschef fast.Den tidligere drabschef hæfter sig ved flere aspekter omkring den sigtedes færden.

