Koranloven er fortsat i modvind fra store dele af oppositionen

At regeringen nu har justeret sit lovforslag til en koranlov ændrer ikke noget for oppositionspartierne på Christiansborg.- Vi er kommet et stort skridt nærmere, at vi kan stemme for denne her lovgivning, siger De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.I alt er der kommet fire ændringer i lovforslaget. Blandt andet er det blevet indskærpet, hvilken type trossamfund, der er tale om.

Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej.

Det fastsættes, at det ikke vil være strafbart at billige utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.Og selvom justitsministeren selv var tilfreds med det første lovforslag, så synes han, at oplægget til den nye, justerede koranlov, fortsat rammer "kernen af det, vi gerne vil sætte en stopper for". headtopics.com

- Koranafbrændingerne er ikke årsagen til den terrortrussel, vi ser nu. Det har været det samme i over 20 år, siger retsordfører Steffen Larsen og fortsætter: Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, har heller aldrig syntes, at en koranlov var en god ide. Han mener, det er det samme som at genindføre blasfemiparagraffen.

Martin Lidegaard selv beskriver det som, at partiet har fået 3,5 af 4 ønsker igennem i deres snakke med regeringen om lovforslaget. - Vi kunne godt tænke os, at det stod krystalklart, at intentionen med denne her lovgivning ikke er at ramme almindelige udøvende kunstnere eller begrænse den kunstneriske frihed, siger han. headtopics.com

