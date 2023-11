Økonom: Nye tal er godt nyt for renten

ECB-præsidenten Christine Lagarde kan i starten af næste år forventes at sænke centralbankens rente, vurderer dansk økonom. Torsdag blev renten sat i bero for første gang i over et år. Foto: Ritzau Scanpix/KAI PFAFFENBACH

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Renten blev hævet igen og igen. Men torsdag holdt Den Europæiske Centralbank (ECB) for første gang de toneangivende rentesatser i ro. headtopics.com

Den Europæiske Centralbank skal tage stilling til renten igen til december. Dog forventer den økonomiske ekspert ikke, at en nedsættelse vil komme så tidligt. - De har et møde i december, og det er nok for tidligt at håbe på der. Jeg tror mere på, at de sætter renten ned i marts næste år. Det er min klare forventning, siger han.Her viser den månedlige renteudvikling mandag et resultat på -0,1 procent, hvilket ifølge Steno er 0,20-0,25 procent under forventningen fra ECB.

Med et indbyggertal på omkring 18 millioner indbyggere er delstaten som regel et af af de mest relevante steder at finde nyttige inflationstal for resten af Europa. - Det er Tysklands mest folkerige stat og også den, der fylder mest i forhold til BNP. Derfor er det som regel et godt tegn på, at resten af Europa er på vej den samme vej, forklarer økonomen til Ekstra Bladet. headtopics.com

