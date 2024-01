Og faktisk har de så travlt, at de efter alt at dømme måtte ty til genbrug, da de i går bragte nyheden om tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephines 13 års fødselsdag. Nyheden var ledsaget af et foto af tvillingerne, som ifølge Ritzau i første omgang blev beskrevet som ”nyt” på Kongehusets hjemmeside. Det fik Ritzau til at skrive en nyhed om det ”nye billede” mandag morgen. En nyhed, der efterfølgende gik landets medier rundt.

Men senere på dagen blev der skabt tvivl om billedet, da det har vist sig, at tvillingernes posering i meget store træk minder om et familiefoto fra prins Christians 18 års fødselsdag.Det fik da også selv samme Ritzau til at lave en ny artikel mandag aften med rubrikken ”Kongehuset photoshopper angiveligt billede af royale tvillinger”. Her fremgik det også, at Kongehuset havde fjernet ordet ”nyt” fra hjemmesiden. Nu fremgår det af hjemmesiden, at ”der bringes et billede





