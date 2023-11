Konflikten i Israel/Palæstina har udviklet sig til en informationskrig herhjemme, hvor modstandere af Israels udrensningskrig får skudt i skoene, at de støtter terrorisme. Også Arbejderens troværdighed er under angreb.Optrapningen af konflikten i Palæstina og Israel – der siden den 7. oktober har ført til over 9000 drab på palæstinensere og over 1400 drab på israelere – har skabt røre herhjemme i Danmark. Mange var nok til den største demonstration i deres liv, da omkring 25

.000 demonstranter gik på gaden i København den 22. oktober for at modsætte sig Israels udrensningskrig mod palæstinenserne. Der er nu demonstrationer for våbenhvile hver eneste dag i København. I samme ånd har folk været på gaden i større og mindre byer på tværs af landet. Men den folkelige opbakning til palæstinenserne, der i årtier har levet under besættelse, blokade og apartheid, skræmmer tilsyneladende mange i det danske etablissement, som uden held forsøger at kvæle bevægelsen. Sådan kæmpes en krig på flere fronter. Herhjemme bliver der først og fremmest sat ind mod vores grundlovssikrede ytringsfrihed og retten til at støtte den palæstinensiske befolkning og deres ret til modstand – også væbnet modstand.Politikere, meningsdannere og medier sætter lighedstegn mellem antizionisme og jødehad. Og de sætter lighedstegn mellem terrorstøtte og støtte til palæstinensernes legitime ret til væbnet modstandskamp mod besættelsesmagten Israe

:

