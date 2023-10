Dagbladet junge Welt og kulturmagasinet Melodie & Rhythmus inviterer til konferencen:"Ukrainsk fascisme – historie, funktion, netværk". Arrangementet finder sted den 29. oktober og kan streames online på engelsk og tysk.Krigen i Ukraine kan kun klassificeres korrekt af dem, der forstår den ukrainske fascismes rolle i fortid og nutid. Derfor arrangerer dagbladet(M&R) en dagskonference med internationale eksperter, blandt andet fra USA, søndag den 29.

Organisationen af Ukrainske Nationalister (OUN), især dens Bandera-fløj, og deres politiske arvtagere fornemmer historisk morgenluft. De synes at have haft deres tid efter Anden Verdenskrig, men der er brug for dem igen i NATO’s stedfortræderkrig mod Rusland: Som fanatiske elitekrigere og indpiskere af den ukrainske befolkning til kamp til sidste blodsdråbe og mod en fredelig løsning på den gamle og nye dødsfjende.

I gerningsmændenes land er grænsen for relativisering af Holocaust blevet overskredet, da den tyske imperialismes funktionelle eliter og revanchister igen er drevet af “trangen mod øst”. Ligeledes skal fascisternes netværk og deres magtfulde lobby i partier, tænketanke, efterretningstjenester og militæret i Ukraine og den vestlige verden afdækkes. headtopics.com

Russ Bellant, forfatter fra Detroit, hvis bog “Gamle nazister, det nye højre og det republikanske parti” skabte furore med sine pinlige afsløringer under George Bushs præsidentkampagne i 1988, vil kaste lys over historiske kontinuiteter og minde om “banderitternes” rolle i den kolde krig mod USSR.

I en afsluttende paneldiskussion vil jW’s chefredaktør Stefan Huth diskutere spørgsmålet “Ukrainske fascister og Bandera-lobbyen: agitatorer for Tredje Verdenskrig?” med anerkendte publicister som Jörg Kronauer og også tale om den tilknyttede historiske revisionisme, synkroniseringen af medierne og den offentlige mening og andre farlige bivirkninger.Livestream (på tysk og engelsk): jungewelt. headtopics.com

