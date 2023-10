Koncert og digtoplæsning til støtte for palæstinensere i Gaza

Mellemfolkeligt Samvirke, Café Mellemfolk og kulturprojektet Yallahdk afholder i Aarhus en aften med koncerter, digtoplæsning og beretninger til støtte for de civile palæstinensere i Gaza,"som lever under umenneskelige forhold.

Arrangementet finder sted lørdag den 28. oktober fra klokken 19.00-23.00 på Café Mellemfolk, Mejlgade 53, Aarhus C. En række musikere, skuespillere og andre, hovedsageligt fra Aarhus, vil denne aften, uden at få honorar, optræde med det formål at sætte fokus på den katastrofale situation i Gaza og desuden indsamle penge til den akutte nødhjælp til civilbefolkningen.Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus: Mads Dahl Thomsen – telefon: 25 12 12 24Det koster penge at lave progressiv journalistik.

