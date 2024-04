Kommuner er skuffede over GDPR-vejledning

Finansminister Nicolai Wammen (S) er blevet enig med KL om 56 forenklingspunkter, der skal lette bureaukrati og administration. Men kommuner er skuffede over den konkrete udmøntning af punktet, der omhandler øget GDPR-vejledning.

Der er skepsis og panderynker at finde hos kommunaldirektører flere steder i landet, når det kommer til, hvordan kommunerne kan hjælpes med at forholde sig til datasikkerhed.

