Kommune i fadæse: 18.000 får besked

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Årsagen er, at kommunen nu har fundet ud af, at flere eksterne vikarer fra private firmaer, har haft adgang til borgerjournaler, selvom de ikke længere var ansat.

Derfor har 18.000 borgere nu fået et brev om, at deres oplysninger potentielt kan være blevet misbrugt. I første omgang troede kommunen, at det blot var en tidligere ansat, der havde adgang til journalerne, men nu viser det sig, at sagen er mere omfattende. headtopics.com

'Vi har desværre ikke haft tilstrækkeligt effektive procedurer, der har sikret rettidig lukning af brugerne i forbindelse med ophør af arbejde i kommunen.' 'Vi har siden da anskaffet os et nyt omsorgssystem med en bedre teknisk løsning, der øger sikkerhedsniveauet for bruger- og adgangsstyring,' skriver kommunen blandt andet i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol., der beskrev sagen, da det kom frem, at en tidligere ansat har udnyttet databruddet til at kigge i 1000 borgeres journaler. Han er nu politianmeldt.

Puff bars er populære i skolegården: Kommune i opråb til forældreLæs mere her. Læs mere ⮕

Medlemmer af 'Gruppen af fyrede' politianmelder rådgivere og ledere i Aarhus KommuneMedarbejdere, der har forsøgt at påpege uhensigtsmæssige forhold i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, er blevet fyret. Kritiske forhold og håndteringen af 'Asbestsagen' vækker bekymring. Medlemmer af 'Gruppen af fyrede' har politianmeldt rådgivere og ledere i kommunen. Læs mere ⮕

Datatilsynet skal vurdere Teams-brug i Københavns folkeskoler | NyhederKøbenhavns Kommune skal nu redegøre for brugen af Microsoft Teams i kommunens folkeskoler overfor Datatilsynet. Læs mere ⮕

Mindst 28 døde i kæmpe-kollisionLæs mere her Læs mere ⮕

Biler bryder i brand under massesammenstød i Egypten: 35 dødeLæs mere her. Læs mere ⮕

Kun første udkast: Potentialet er derLæs mere her Læs mere ⮕