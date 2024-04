Knivstikkeri på FGU-skole i København

Ifølge efterforskningsleder Anders Frederiksen fra Københavns Politi er den unge mand blevet ramt i armen og i ryggen og er blevet kørt på hospitalet. - Vi fik en anmeldelse om knivstikkeri. At der skulle være noget tumult blandt elever, og at der i den forbindelse skulle være stukket med kniv, siger han ifølge Ritzau.FGU er en forkortelse for Forberedende Grunduddannelse, og det er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

Under renoveringen af en natklub i den tyrkiske storby Istanbul er der udbrudt en brand, som har kostet mindst 15 mennesker livet og kvæstet otte. Det oplyser Istanbuls borgmester, Ekrem Imamoglu, til nyhedsbureauet Reuters.De lokale myndigheder har nu indledt en efterforskning af, hvordan branden er opståe

