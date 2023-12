Klimaforandringerne sker hurtigere end forventet

Klimaforandringerne sker hurtigere, end de fleste forskere havde forventet for bare få år siden. Klimarådet påpeger da også, at det haster med at få gjort noget ved de samlede globale udledninger af CO2 og andre af de globale krisetegn som for eksempel den faldende biodiversitet. "Danmarks territoriale udledninger (udledninger i Danmark, red.) falder, og der er mål og strategier for en betydelig del af de tilbageværende udledninger, om end flere tiltag fortsat mangler at blive implementeret.

Omvendt fremgår det af den globale afrapportering fra 2023, at udledningerne uden for de danske grænser fra for eksempel international transport, importeret biomasse og Danmarks forbrug er stigende." Klimarådet er et uafhængigt organ, der skal rådgive de danske politikere, og rapporten skal ses som et indlæg i den danske debat op til revisionen af klimaloven, som skal gennemføres i 202





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

For tredje år i streg dumper Klimarådet regeringens klimapolitikKlima-vagthunden vender tommelfingeren nedad til regeringens satsning på CO2-fangst og -lagring og umodne teknologier til reduktion af landbrugets klimagasudledninger.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Hvordan kan Vesten tillade Israels krigsforbrydelser?Danmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Nære allierede dumper dansk jagt på Nato-mål: Donationer til Ukraine kan ikke tælles medFinland, Estland og Litauen hælder Danmarks regnemodel ned ad brættet.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Israels nye silkevej skal bygges på ruinerne af GazaDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Så mange millioner scorede Brøndby og FCK på Højlund-handelRasmus Højlunds rekordhandel sender millioner af kroner til Danmarks to største klubber

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Robert Skov melder afbud til EM-kvalifikationskampe | NyhederPå grund af en skade melder Robert Skov fra til Danmarks kommende EM-kvalifikationskampe i november.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »