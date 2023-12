Kinesiske BYD forventes at overgå Tesla i salg af elbiler

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone. Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt.

politianmeldt.Kina er kendt for deres kilometerlange mur, pandabjørne og deres eksplosive salg af elektriske biler. Folkerepublikken er nemlig verdens førende, når det kommer til at producere elbiler, hvor de står for hele 64 procent på verdensplan. Og nu tyder alt på, at landets største bilselskab også er det bedste sælgende. Kinesiske BYD ser nemlig ud til at overgå Tesla, når det kommer til at lange elbiler over disken i 2023.Frem til 3





EkstraBladet » / 🏆 11. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Kinesiske forsvarsattachéer besøger danske kasernerForsvarskommandoen fortæller, at kineserne og de øvrige gæster udelukkende har fået en gennemgang af ikke-klassificerede oplysninger. Politiets efterretningstjeneste betegner spionage fra Kina som en trussel for det danske samfund på linje med Rusland. Alligevel inviterede det danske forsvar to kinesiske forsvarsattachéer til rundvisning på danske kaserner i september, da man havde besøg af en række allierede lande.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Kinesiske forskere producerer brint direkte fra havvandEn elektrolysator med en membran af Teflon forhindrer korrosion og uønskede sidereaktioner ved spaltning af havvand, hævder et hold kinesiske forskere.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Flere års fængsel for at arrangere dødsløb, hvor 21 omkom i Kina | NyhederArrangørerne af et ultramaraton i Kina, hvor 21 løbere døde under ekstreme vejrforhold, er blevet idømt flere års fængsel.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Dansk herredouble taber klart ved sæsonfinalen i Kina | Seneste sportDer var klasseforskel fra kampens start, da badmintondoublen med Fajar Alfian og Muhammad Ardianto fra Indonesien med skarphed og kløgt sikkert slog den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Redningsfolk graver i bidende kulde efter dødeligt skælv i Kina | NyhederRedningsfolk graver på andendagen gennem murbrokker i bidende kulde efter et jordskælv i den nordvestlige provins Gansu.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

AI-iværksættere frygter konsekvenser af AI Act: »Europa halter i forvejen langt efter USA og Kina«»Det er vigtigt, at denne lovgivning ikke kun bliver for europæiske virksomheder. Den skal håndhæves, så alle virksomheder på det europæiske marked spiller efter samme regler,« lyder det fra interesseorganisationen Danske Tech Startups.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »