Kinesisk tennisspiller vinder kvartfinalen og møder ukrainsk spiller i semifinalen

Tirsdag middag dansk tid vandt kineseren, der ligger nummer 15 på verdensranglisten, kvartfinalen mod russeren Anna Kalinskaya i tre sæt med cifrene 7-6, 3-6 og 1-6. I semifinalen møder hun den ukrainske spiller Dayana Yastremska, som ligger nummer 50 på verdensranglisten, og overraskende spillere sig videre til semifinalen natten til onsdag. I den anden semifinale, som spilles torsdag, skal amerikanske Coco Gauff og belarusiske Aryna Sabalenka dyste om en plads i finalen.

Fodboldklubben AC Horsens opsiger sportschef Niels Erik Søndergård, oplyser klubben på sin hjemmeside. - Det er med dyb beklagelse, at vi i dag meddeler, at vi stopper samarbejdet med vores sportschef Niels Erik Søndergård. Niels Erik har været i AC Horsens siden september 2020, og vi er taknemmelige for alt det hårde arbejde, han har lagt i sin tid i klubben, siger direktør Kristian Nielse





