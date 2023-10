Killers of the Flower Moon: Osage-folket myrdes for deres rigdomme

Filmen 'Killers of the Flower Moon' foregår i 1920'erne og handler om Osage-folket i USA, hvorfra flere medlemmer bliver myrdet under mystiske omstændigheder, efter at de var blevet rige af den olie, der blev fundet under deres reservat.Filmen ‘Killers of the Flower Moon’ varer tre og en halv time, og den kunne med fordel have været lidt kortere.

Så spørger læserne måske meget berettiget om, hvad det skal betyde. Var der rige indianere? Ja, det var der faktisk. Da Osage-folket i 1870’erne blev deporteret fra Kansas til Oklahoma, købte de i fællesskab et reservat der. I 1890’erne blev der fundet olie i deres jord, og det blev besluttet, at rettighederne til olien skulle være fælles eje.

Rettighederne kunne kun overføres ved arv til familie eller ægtefæller. Hermed blev der uheldigvis åbnet en lem for, at hvide kunne berige sig ved ægteskab med en fra stammen. Filmen begynder kort tid efter afslutningen af 1. Verdenskrig. Den ikke for kløgtige Ernest er kommet levende igennem den, men med en mindre skade, og hans rare onkel William – kaldet King – for han er nærmest bykonge i Fairfax, Oklahoma, har inviteret ham dertil. Han giver ham et job som taxachauffør, for selv om mange af indianerne har egen bil med chauffør, så er der alligevel brug for taxaer til at bringe fruerne hjem med alle deres pakker efter indkøb. headtopics.com

King er kvægfarmer og en god ven af indianerne, hvis sprog han behersker. I det hele taget er han respekteret af alle. Men han er også grådig, kynisk og manipulerende, og det passer lige i hans kram, at Ernest og Osage-kvinden Mollie bliver forelskede og gifter sig. Ægteskabet er for så vidt kærligt og reelt nok, men King arbejder for sine interesser og bruger til det formål Ernest, som altid gør, hvad onkel siger.

