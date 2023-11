Kevins kæmpe-crash: - Den forsvandt bare

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

- Venstre baghjul forsvandt bare, sagde Kevin Magnussen over radioen.

Han var okay, men det samme kan ikke siges om hans bil. Danskeren var chanceløs passager på turen ind i barrieren. Han kan kun prise sig lykkelig over, at defekten ikke gjorde fysisk skade på ham selv.

Han var okay, men det samme kan ikke siges om hans bil. Danskeren var chanceløs passager på turen ind i barrieren. Han kan kun prise sig lykkelig over, at defekten ikke gjorde fysisk skade på ham selv. headtopics.com

Den lille kilometer ned mod første bremsezone er som regel garant for action, og årets grandprix skuffede ikke.Fra sin skuffende startposition som femmer kom hjemmebanehelten Sergio Pérez så godt afsted, at han forsøgte en optimistisk overhaling på ydersiden.En racing-hændelse, men en kæmpe skuffelse for det festklædte rekordstore publikum - 400.000 over tre dage - at deres lokale helt var så hurtigt ude.

Den lille kilometer ned mod første bremsezone er som regel garant for action, og årets grandprix skuffede ikke.Fra sin skuffende startposition som femmer kom hjemmebanehelten Sergio Pérez så godt afsted, at han forsøgte en optimistisk overhaling på ydersiden.En racing-hændelse, men en kæmpe skuffelse for det festklædte rekordstore publikum - 400.000 over tre dage - at deres lokale helt var så hurtigt ude. headtopics.com

