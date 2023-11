Kevin Magnussen udgår i Mexico efter styrt

Sergio Perez røg af banen i første sving og udgik af det grandprix i kalenderen, som han allerhelst vil vinde.Kevin Magnussen styrtede og udgik efter 33 af 71 omgange, da Formel 1-feltet søndag dystede i Mexico City.

Danskeren mistede kontrollen over sin Haas-racer, der hamrede ind i en barriere og blev meget hårdt medtaget. Heldigvis kunne Magnussen selv kravle hurtigt ud og kravle over barrieren, hvorfra han kunne se ild opstå i vraget.For hjemmebanehelten, Sergio Perez, blev grandprixet også et sandt mareridt.

I første sving var der således ikke plads til ham ved siden af Charles Leclerc og Verstappen, og Perez røg som resultat en tur i luften og ud af banen. Han forsøgte at køre videre, men efter en tur i pitten for at skifte dæk og tilse skaderne, var det slut for en frustreret mexicaner. headtopics.com

Magnussen fik derimod en glimrende start og avancerede tre pladser til 13.-pladsen, hvor han lå længe, inden han røg tilbage efter et pitstop. Ved sit styrt var han nummer 16.

