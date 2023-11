Kevin Magnussen udgår efter hårdt styrt i mexicansk grand prix | Nyheder

Kevin Magnussen udgik af Mexicos grandprix efter et styrt, der gik hårdt ud over danskerens bil. (Foto: © James Moy, James Moy Photography/PA Images)Det så ellers voldsomt ud, da den danske Formel 1-kører efter en glimrende start hamrede ind i en barriere og måtte udgå af søndagens mexicanske grand prix.

- Han er i lægecenteret og er okay efter et tjek, men bliver der lidt længere til observation, skrev Haas på Ingen andre spillere var i nærheden, da den 34-årige angriber faldt til jorden og lå livløs i græsset. Spillet blev hurtigt stoppet, hvorefter holdets sundhedsstab styrtede ind for at tilse spilleren.

I anden halvleg fortsatte den norske målsluger med at pine Rasmus Højlund, Christian Eriksen og resten af Manchester United med yderligere en scoring, inden Phil Foden lukkede og slukkede med ti minutter tilbage. headtopics.com

I overtiden jublede OB'erne endda kortvarigt over et sejrsmål, men scoringen af Mohamed Buya Turay blev efterfølgende underkendt for offside.Til Ritzau fortæller vagtchef Jonathan Wald, at det ikke er politiets hypotese, at hun har været udsat for en forbrydelse eller noget, der minder om det.Mindst 10 personer er blevet dræbt og omkring 25 såret, efter to passagertog i dag er stødt sammen i Indien.

Men det voldelige sammenstød fik en dødelig udgang, som ifølge politiet skyldes, at den 24-årige har stukket offeret med kniv tre gange. Heraf en gang i hjertet. DetChristian Rasmussen blev tidligere på ugen præsenteret hos Ed Carpenter Racing og får dermed indfriet sin drengedrøm om at køre Indycar. headtopics.com

Kostenko-minen blev ramt af en eksplosion i går. Den bredte sig over et underjordisk område på to kilometer.

Kevin Magnussen udgår i Mexico efter styrtKevin Magnussen udgik af Mexicos grandprix efter et styrt, der gik hårdt ud over danskerens bil. Læs mere ⮕

Kevin Magnussen starter som nummer 17 i mexicansk grand prix | NyhederDer venter igen en startplacering blandt de bagerste biler for Kevin Magnussen. Læs mere ⮕

Sydafrika vinder VM-finalen i rugby efter tæt afslutning mod New Zealand | NyhederSydafrika kan på ny kalde sig verdens bedste rugbynation. Læs mere ⮕

Mand er død efter at være blevet skudt af politiet i Holstebro | NyhederEn mand, som her til eftermiddag blev ramt af skud fra politiet på gaden i det centrale Holstebro, er afgået ved døden. Læs mere ⮕

15-årig dreng er slemt tilskadekommen men stabil efter knivstik | NyhederEn 15-årig dreng er lørdag aften blevet knivstukket i Indre By i København og er nu på hospitalet. Læs mere ⮕

Amerikansk ishockeyspiller er død efter et voldsomt sammenstød på isen | NyhederDen amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet efter en voldsom kollision på isen i kampen mellem Sheffield Steelers og Nottingham Panthers i den engelske liga. Læs mere ⮕