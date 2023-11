Kevin Magnussen sætter ord på voldsomt uheld: 'Jeg er okay'

Frederik GernigonSådan lyder det fra fåmælte Kevin Magnussen til Viaplay efter en voldsom kollision, der sendte ham ud af grandprixet i Mexico.Danskeren mistede kontrollen over sin Haas-racer, som smadrede ind i barrieren, blev hårdt medtaget og begyndte at brænde.

»Det skete på et dårligt sted, og jeg ramte muren, så jeg fik et slag på mine hænder, og de gjorde en smule ondt, men de har det fint,« lyder det fra Kevin Magnussen i et interview, Haas har lagt på sin hjemmeside.

Det var en fejl i den bagerste venstre affjedring på Kevin Magnussens Haas-racer, der fik danskeren til at køre galt og udgå efter 33 af 71 omgange, da Formel 1-feltet søndag dystede i Mexico City. Heldigvis kunne Magnussen selv kravle hurtigt ud af bilen og over barrieren, hvorfra han kunne se bilen gå op i flammer. headtopics.com

»Vi er nødt til at undersøge mere om, præcis hvad der skete, da den bare gav op,« siger Kevin Magnussen. »Før det gik det okay. Jeg var fanget i trafikken i lang tid og sled mine dæk ned, men jeg ved ikke, om hvad end der forårsagede fejlen havde en påvirkning et stykke tid før.«Magnussens holdkammerat, Nico Hülkenberg, var oppe og runde top-10, men sluttede som nummer 13 af 17 biler, der gennemførte./ritzau/

