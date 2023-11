Kevin bliver øm!

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

På dramatisk vis stod hjulophænget på det venstre baghjul, så den danske racerkører blev udsat for en påvirkning på den skrappe side af 20G.

På dramatisk vis stod hjulophænget på det venstre baghjul, så den danske racerkører blev udsat for en påvirkning på den skrappe side af 20G.Magnussen var okay, men blev holdt til observation i lægecenteret for en sikkerheds skyld.Sagt på en anden måde bliver der mere badeferie over de næste dage i Mexico før afgangen til Brasilien, end der normalt ville være. headtopics.com

Han troede ikke problemet havde noget at gøre med, hvad der holdt ham i garagen det meste af den sidste træning.- Løbet gik egentlig okay. I begyndelsen var det bedre, men så begyndte dækkene at forsvinde mere end de andre og derefter ville hjulophænget ikke mere. Jeg ved ikke, om de to ting hænger sammen, sagde han.

Der var enkelte positive takter i løbet, men stadig et stykke til point for Haas, som efter point til Alpha Tauri nu ligger sidst i konstruktør-VM. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team- Med Kevins fejl på hjulophænget er vi nødt til at grave dybere for at finde ud af, hvad der skete. Men det lader til at have med varme at gøre. Det skal undersøges.- Det var igen en hård dag, men ikke kun negativt. headtopics.com

