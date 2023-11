Kendt tv-vært afslører: Afdøde Perrys makker i chok

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Efterhånden begynder der at dukke en lang række informationer op om Matthew Perrys gøren og laden op til dødsfaldet - nogle er bekræftede, andet er blot noget, eksempelvis TMZ 'erfarer' fra deres unavngivne kilder.

TMZ har hele tiden skrevet, at Matthew Perry blev fundet, efter at han var kommet hjem fra at have dyrket sport, nærmere bestemt spillet pickleball, midt på dagen lørdag.Da han var vendt retur tiil sit palæ i det bakkede californiske landskab omkring Los Angeles, havde han sendt sin assistent i byen på et par ærinder. headtopics.com

Bush hævder tilmed, at han søndag talte med Perrys faste pickleball-makker, og hun fortæller, ifølge Billy Bush, at hun er i komplet chok, men også at Matthew Perry inden for den seneste uges tid havde virket mere træt, end han plejede.'På det seneste var hans største glæde spillet pickleball (han kunne ikke lide navnet, men han ELSKEDE spillet). Han spillede hver dag og nogle gange to gange om dagen. Det regulerede hans dage'.

Det sker i værtens program på det såkaldte Extra-tv - et populært nyhedsmagasin, der er udgivet af Warner Brothers Television, og som fokuserer på kulørte interviews, kendis-stof, film og tv. Dødsfald og identiteten på afdøde et er siden bekræftet af både 'Venner'-filmselskabet Warner Brothers Television Group, Los Angeles Poliice Department og afdødes familie. headtopics.com

