Katte skulle vaccineres: Blev skudt i stedet

Da et par i starten af oktober afleverede deres tre katte til en revaccination mod rabies i den grønlandske kommune Qeqqata, gik det fuldstændig galt.

'Det er mit ansvar at sørge for at sikre, at alle ansatte, der varetager alle former for opgaver under teknik og miljø, tydeligt forstår opgaverne, der udstedes. Desværre havde vi i denne hændelse ikke arbejdet godt og effektivt nok,' skriver han ifølgeI kølvandet på denne sag har kommunen iværksat initiativer, som skal sikre, at lignende ikke kommer til at gentage sig. headtopics.com

Blandt andet skal medarbejdere i fremtiden udfylde et skema, der både findes på dansk og grønlandsk. Desuden har medarbejderne fået indskærpet, at de skal sikre sig hvilke opgaver, de påtager sig, før de begynder.

Parret har valgt at klage til ombudsmanden, efter sagen er blevet lukket hos både politi og embedsdyrlæge.

