Katjiiiiing! Endnu en NBA-stjerne på fornem liste

For ud over en karriere som magisk NBA-spiller i 1990'erne har han også formået at få sin formue til at vokse derudad. Det amerikanske finansmedie Forbes har nemlig offentliggjort, at den 64-årige stjerne med en estimeret formue på 1,2 milliarder dollars - omkring 8,5 milliarder danske kroner - officielt kan være en del af milliardærklubben.Dermed bliver Magic Johnson - med det borgerlige navn Earvin Johnson Jr. - den fjerde atlet til at blive milliardær. headtopics.com

Hovedparten kommer fra hans andel i livsforsikringsselskabet EquiTrust, men han har også investeret i en lang række virksomheder og har ejerandele i forskellige sportshold.Nej til Nike I løbet af sin NBA-karriere tjente Johnson omkring 40 millioner dollars - 283 millioner danske kroner.

Han har tidligere i år udtalt, at han kunne have nået milliardærstatus langt før, hvis han ikke havde afslået tilbuddet om aktier i Nike tilbage i 1970'erne. Han vurderede selv, at aktien ville have været fem milliarder dollars værd i dag. I stedet takkede han ja til Converse, som tilbød ham 100.000 dollars om året. headtopics.com

