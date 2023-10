Kassen stemte ikke: Tidligere håndbolddirektør tiltalt for groft bedrageri

Udover at være direktør i Vendsyssel Håndbold var Jan Hansen også medejer og økonomiansvarlig i IT-virksomheden Podi. Her overførte han på 2 1/2 år ikke under 500.000 kroner til sig selv.

IT-virksomheden meldte bedrageriet til politiet i 2020, og sagen skal nu efter længere tid efterforskning afgøres i retten på tirsdag. Her er den nu tidligere håndbolddirektør tiltalt for databedrageri af grov beskaffenhed eller alternativt mandatsvig - ligeledes af grov beskaffenhed.

Ifølge anklageskriftet overførte han i perioden fra 3. januar 2018 til 23. juni 2020 ikke under 500.000 kroner til enten sin egen konto eller andres. Det skete ved, at have ændret, tilføjet eller slettet programmer til elektronisk databehandling eller retsstridigt at have søgt at påvirke resultatet af sådan databehandling. headtopics.com

Nordjyske har tidligere fået aktindsigt i retsbegæringen, og her har Jan Hansen tilstået databedrageri - subsidiært mandatsvig - af særlig grov beskaffenhed for den halve million. Bedragerisagen kom frem for offentligheden tilbage i september 2020. Her var Jan Hansen stoppet brat i Vendsyssel Håndbold få dage før at klubben skulle gøre comeback i den bedste kvindelige håndboldrække.

Årsagen til afskeden med Vendsyssel Håndbold skyldtes, at Jan Hansen var blevet meldt til politiet for mandatsvig for gennem en periode fra januar 2018 og frem til sommeren 2020 at have overført ikke under 500.000 kroner til flere end 30 forskellige konti fra IT-firmaet Podi.Blandt overførslerne fra firmaets konto var der blandt andet en overførsel til Vendsyssel Håndbold på 105. headtopics.com

