Kasper Schmeichel udtaler sig om EM-kvalifikationen

Sådan lød ordene, i en engelsk udgave, fra Kasper Schmeichel til en bolddreng, da Danmarks fodboldlandshold i oktober måtte kæmpe noget så gevaldigt for at slå upåagtede San Marino på udebane i EM-kvalifikationen. En episode, der ifølge den danske landsholdsmålmand indkapsler den 'bøvlede' EM-kvalifikation, som han og resten af landsholdet har skullet overkomme i 2023.

Kasper Schmeichel Det fortæller Kasper Schmeichel til DR Sporten, som har mødt den danske målmand i Bruxelles til et interview om den seneste tids kritik af hans og landsholdets præstationer. - Det var en blanding af frustrationer og følelser, når tingene ikke kører, som man vil have. Når noget betyder så meget, som det danske landshold betyder for mig, påvirker det hele dit liv, om du vinder eller taber en landskam





