KARAKTERER Kühl var bare klasse i lunken dansk indsats

Det var med hiv og sving, at det danske kvindelandshold hev sejren hjem i Nations League-kampen mod Island.

Flere spillere markerede sig positivt i 1-0-sejren, mens andre ikke formåede at sætte sit aftryk på kampen. Herunder kan du se, hvilke karakterer DR Sportens fodboldkommentatorer, Henrik Liniger og Arnela Muminović, har givet de danske spillere. Du kan også selv vurdere spillerne.- Hun var med til at sørge for den danske sejr med to meget vigtige redninger, men viste også usikkerhedsmomenter, dog ikke noget, som kom til at koste for Danmark.Frederikke Thøgersen.

- Masser af gode gennembrud på højrekanten og masser af fint arbejde i begge ender af banen. Indlæggene manglede den sidste præstation, for at det for alvor blev godt. Men hun viste for tredje kamp i træk, at hun er et godt bud på den danske wingback.- Hun bliver overraskende valgt til startopstillingen, greb chancen og spillede en stabil kamp. Der er stadigvæk masser at udvikle på, men hun viste, at hun er et fint alternativ i forsvaret. headtopics.com

Læs mere:

DRNyheder »

LIVE Danmark møder Island i Nations LeagueDanmark fodboldkvinder jagter tredje sejr på stribe, når holdet fredag møder Island på udebane. Følg kampen her, på DR2 eller DRTV. Læs mere ⮕

Danmark napper med næb og kløer tre point på IslandDet danske kvindelandshold slår Island med 1-0 på udebane i Nations League. Læs mere ⮕

Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på IslandLæs mere her Læs mere ⮕

Afbudsramte danske kvinder henter smal sejr på IslandEn flot flugter af Amalie Vangsgaard var nok til at sikre Danmark en vigtig sejr på Island i Nations League. Læs mere ⮕

Kan 325 A-landskampe erstattes? Det finder landstræneren ud af mod IslandMed skaderne til Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye skal landstræner Andrée Jeglertz foretage markante ændringer til fredagens Nations League-kamp. Læs mere ⮕

Dansk assist hjælper Celtic på tavlen i Champions LeagueMatt O'Riley spillede en god kamp og leverede en fremragende assist i 2-2-kampen mod Atlético Madrid. Læs mere ⮕