Det er de ranke rygges forsamling, Danmarks fodboldkvinder, der glæder sig i kor til at bygge videre på stimen i Nations Leagues gruppespil fredag på udebane mod Island.

Han må dog også forholde sig, at skaderne til Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye betyder, at der mangler 325 A-landskampes erfaring og tre normale afstivere op gennem banens midte. Trioen var en del af startopstillingerne i danskernes første to gruppekampe og har sammenlagt spillet 325 A-landskampe.

- Pernille er, som jeg også har sagt om Junge og Boye, en meget dygtig fodboldspiller og har spillet to rigtig gode landskampe senest. Det er svært at erstatte sådan en spiller. Det kan man ikke. Men vi har spillere, som har nogle egenskaber, der kommer til at give holdet noget andet, som jeg tror kommer til at passe godt ind i kampen mod Island, siger Andrée Jeglertz. headtopics.com

- Det bliver spændende at se, om vi kan det. Det håber jeg selvfølgelig, men det kan godt være, at der er lidt startvanskeligheder. Man skal lige finde hinanden, men jeg tror, at det nok skal blive godt, siger Stine Ballisager, som fredag kan spille landskamp nummer 50 for Danmark.Derfor er Ballisager også klar til at markere sig "lidt mere". Hun er ellers normalt ikke den, der råber hverken mest eller højest.

