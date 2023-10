Kampen om ordene i den palæstinensisk-israelske konflikt

Sådan blinker den gule bjælke i mange nyhedsmedier i disse dage, når der rapporteres fra den udrensningskrig, som Israel er i gang med i Gaza. Og det er en sprogbrug – krigen “mellem Israel og Hamas” – der er ved at gå ind i dagligdagens tale, så man nærmest kunne forledes til at tro, at den var en uangribelig kendsgerning.

At kalde begivenhederne for “krigen mellem Israel og Hamas” er en farlig reduktion, der tilslører, at der er tale om en besættelsesmagt på den ene side og et besat folk på den anden side. Vi står i dag med den store opgave at pille Vestens imperialistiske narrativ fra hinanden og erstatte det med den virkelige historie om det palæstinensiske folk og dets legitime kamp for befrielse.

“Sippels speciale var Mellemøsten og var sammen med Jens Nauntofte en af Danmarks mest vidende mellemøstenkorrespondenter. Det gjorde ham til yndet hadeobjekt for højrefløjen, der ikke accepterede sandheder om Mellemøsten, men kun egne løgne. Det var især tilfældet efter Fogh Rasmussen regeringen i 2002 blæste til heksejagt på anderledestænkende med sin såkaldte «kulturkamp». headtopics.com

Ole Sippel har som Mellemøst-korrespondent igennem en årrække haft en af de mest vanskelige journalistiske udfordringer, som professionen kan byde på. Her er ikke alene tale om en opgave, der kræver betydelig indsigt, et godt kildenet, store erfaringer i reportage og velunderbygget analyse under ekstreme arbejdsforhold. Det er imidlertid ikke alene omgivelserne i Mellemøsten, der til tider kan rumme sprængfarlige elementer.

I september-oktober 2010 kulminerede heksejagten i DR, da Notkin udsendte programmet «Jagten på de røde lejesvende», som bl.a. lod Fogh Rasmussens tidligere spindoktor Michael Kristiansen (det var nu tidl. vært på Deadline Jacob Rosenkrans, der var udset til offentlig skarpretter) rette alvorlige anklager mod Sippel, uden at denne fik mulighed for at forsvare sig. Sippel klagede i flere omgange over heksejagten, men blev afvist. Sippel skrev bl.a. headtopics.com

Hamas var upopulær i store dele af Gazas befolkning før angrebet på IsraelMeningsmålinger viser, at Gazas befolkning var mere opsatte på at bekæmpe fattigdom end at gribe til våben. Læs mere ⮕

Israel beskylder Hamas for at føre krig fra hospitalLæs mere her Læs mere ⮕

Flertal i FN beder om øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og Hamas | NyhederEt stort flertal i FN's Generalforsamling har stemt for en reolusion, der beder Israel og Hamas om at indføre en øjeblikkelig humanitær våbenhvile. Læs mere ⮕

Israel hævder at landstyrker har angrebet Hamas-mål i GazaLæs mere her Læs mere ⮕

24 journalister dræbt i krig mellem Israel-Hamas24 journalister blevet dræbt i krigen mellem Israel og Hamas. Det skriver Committee to Protect Journalists. Senest har journalisten Mohammed Imad Labad mistet livet. Blandt de dræbte er 20 palæstinensere, tre israelere og en libanesisk journalist. Læs mere ⮕

'Faren er, at krigen mellem Israel og Hamas bliver til en egentlig regional krig, der også involverer USA'USA har angrebet iranskstøttede militser i Syrien, og nu er spørgsmålet, om Iran vil svare igen, fortæller Helle Malmvig. Læs mere ⮕