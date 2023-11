Kampen mod en 36 meter høj mast er tabt: Sommerhusejere vil kræve erstatning

Løbet ser ud til at være kørt for en gruppe sommerhusejere i Blokhus, som har protesteret mod, at der skal rejses en 36 meter høj telemast i det område, hvor deres huse ligger. Sommerhusejerne truer nu med at søge erstatning for, at masten forringer værdien af deres ejendom.

- Det er noget af det dummeste, jeg har set. Jeg har aldrig set en mast placeret så dårligt, siger Mogens Sparre. - Vi har jo sovet i timen dengang, lokalplanen blev lavet, fordi der stod som en almen sætning, at hele området skal kunne tåle, at der kommer en mast. Der var ikke nogen af os, der havde fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at sætte den op, siger Mogens Sparre.Jammerbugt Kommune gav i september TDC den endelige tilladelse til at sætte masten op på Kristinevej.

- Det var ikke der, vi skulle klage, men det har vi bare gjort. Det var forventet, at vi fik en afvisning, men vi er nok lidt desperate, hvis vi skal være ærlige, siger Mogens Sparre.For at vise deres utilfredshed har sommerhusejerne tidligere hejst en kran op i 36 meters højde, så de kunne synliggøre, hvor højt masten ville rage i vejret. headtopics.com

- De (TDC, red.) kommer til at betale en solid erstatning til hvert hus. Det tror jeg da på, fordi jeg tror på systemet. Jeg tror på, at man ikke kan få lov at rejse en mast og genere andre folks ejendomsret så voldsomt uden, at det får en pris. Så jeg tror, at TDC bliver lidt forskrækkede, når de får 15 søgsmål om værdiforringelse af grunden. Det vil jeg da håbe, siger Mogens Sparre.

TDC har jo fået byggetilladelsen af Jammerbugt Kommune. Frygter du, at et eventuelt erstatningskrav kan komme til at koste Jammerbugt Kommune penge?

