Kaldte World Cup-by for 'lortested': Nu er Frida Karlsson tilgivet

»Det er selvfølgelig forfærdeligt, det som er sket. Men vi rejser til steder som Ruka og Livigno. Det er små lortesteder, som måske ikke er de værste mål for terrorangreb.«efter terrorangrebet i Bruxelles, hvor to svenske fodboldfans blev dræbt.

Og siden har hun i den grad befundet sig i lidt af en modvind, for den kommentar gjorde det finske folk rasende. I november løber langrendsstævnet Ruka World Cup af stablen i Finland. Og forud for stævnet har arrangørerne holdt et møde, hvor netop kommentaren fra den svenske langrendsløber er blevet drøftet.

Men heldigvis for Frida Karlsson er hun dog stadig velkommen til netop det løb, hvor hun de sidste to år har stået øverst på podiet.»Det generer mig ikke så meget. Jeg har boet her i næsten 60 år, så jeg ved, hvor godt eller skidt det her sted er. Det behøver du ikke en nabo til at fortælle dig,« siger løbsdirektør Jukka Tahkola.»Jeg vil gerne sige undskyld her og nu til hele det finske folk. headtopics.com

Til det finske medie fortæller løbsdirektøren, at Frida Karlsson ikke skal frygte, finnerne står klar med høtyve og fakler.Frida Karlsson skal forsvare sin titel ved Ruka World Cup i slutningen af november.

