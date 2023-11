Kåre Quist og Christina Odorico er gået fra hinanden: 'Jeg ville ikke mere'

Kåre Quist og Christina Odorico nåede officielt at danne par i to-tre måneder, men nu er det slut. Foto: Privat»Vi er ikke sammen mere. Jeg ville ikke mere, og mere har jeg ikke at sige til det,« lyder det kort fra Christina Odorico.

Det var tilbage mod slutningen af august, at Se & Hør kunne skrive, at den 52-årige TV Avisen-vært og den 36-årige dagplejer datede. Christina Odorico og Kåre Quist nåede at stå frem som par med dette billede, men kort efter er forholdet slut. Foto: Privat

Kåre Quist mente nemlig, at Se & Hør på uretmæssigvis havde skaffet billederne af parret, der var på vej på badehotel sammen. Samtidig anklagede tv-værten også ugebladet for at have vredet armen om på ham for hans kommentar i artiklen, der afslørede forholdet. headtopics.com

Tv-vært Kåre Quist langede ud efter Se & Hør, men chefredaktør Niels Pinborg fastholdt, at der ingen fejl var sket, da man afslørede Kåre Quist og Christina Odoricos forhold i ugebladet. Foto: Ritzau ScanpixHan var tværtimod overrasket over Kåre Quists kritik, da tv-værten ifølge ham »i den grad havde været med til at forme artiklen, så den passede ham bedst muligt«.

