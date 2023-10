Kæmpe ulykke på tysk motorvej – 113 personer involveret

Intet mindre end 85 køretøjer har fredag været involveret i en massiv ulykke på en motorvej i Tyskland.133 personer har været berørt af ulykken, hvor 36 er meldt lettere såret, mens én siges at være alvorligt såret.

Ifølge politiet er der tale om en stribe af uheld, der af ukendte årsager, er fundet sted flere steder på strækningen motorvej A81 i retning mod Stuttgart fredag. I pressemeddelelsen fremgår det yderligere, at vejen for nuværende er spærret i retning mod Stuttgart, og at det ventes at være tilfældet i mange timer endnu.

Danmark Overskrifter

