Kæmpe triumf: Dansk herredouble vinder French Open

Foto: Claus Fisker/Ritzau ScanpixDen danske herredouble i badminton med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen bliver ved med at imponere.

For nu kan de altså kalde sig vindere af French Open, og dermed har de altså sat en tyk streg under, at formen i den grad er forrygende for tiden. Det er den danske duos femte titel på fire måneder, og den kom i hus efter en finale mod Muhammad Shohibul Fikri og Bagas Maulana fra Indonesien.Mens Astrup og Skaarup Rasmussen fløj afsted i første sæt, begyndte de pludselig at lave langt flere fejl i andet sæt.

De gemte kræfterne til det tredje og afgørende sæt, der dog endte i lidt af en gyser, da indoneserne ikke var lige sådan at ryste væk.De missede de første to, men tredje gang blev lykkens gang for de to danske stjerner, der til sidst kunne knytte næverne og juble stort. headtopics.com

Herredoublen var eneste danske repræsentant, der nåede til i semifinalerne ved French Open, og her spillede de sig altså lørdag videre ved at slå kinesiske Yu Chen Liu og Xuan Yi Ou. Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen har i anden halvdel af 2023 spillet seks finaler, og søndagens sejr er deres femte triumf.Opdateres....

