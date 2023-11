Kæmpe slagsmål: Kræver 1,2 milliarder

Advokatfirmaet Bech-Bruun er stævnet for at rådgive en tysk bank, der svindlede den danske stat for milliarder. Sidste år blev advokatselskabet frikendt i landsretten, og nu starter sagen i Højesteret. Foto: Jens Dresling

Advokatselskabet Bech-Bruun gik fri, da Østre Landsret tog stilling til milliard-slagsmålet sidste år. headtopics.com

Mandag morgen kører sagen på ny i Højesteret, hvor Skatteforvaltningen via Kammeradvokaten har stævnet Bech-Bruun for 1,2 milliarder kroner.Sagen tager udgangspunkt i advokatselskabets rådgivning af den tyske bank North Channel Bank, der tilbage i 2019 indrømmede at have stået bag bedrageri via udbytteskat for 1,1 milliarder kroner.

* I 2014 rådgiver Bech-Bruun den tyske bank North Channel Bank om bankens ansvar i forbindelse med udstedelse af dokumentation, som skulle bruges til refusion af udbytteskat.* 2019: North Channel Bank erkender sig skyldig i medvirken til bedrageri og idømmes en bøde på 110 millioner kroner. headtopics.com

* 2020: Skatteforvaltningen kræver 750 millioner kroner af Bech-Bruun. Med renter løber kravet op i 1,2 milliarder kroner. Selskabet nægter at betale, og derfor sendes sagen i retten.Når Højesteret på ny åbner dørene for opgøret om det svimlende beløb, er det intet mindre end 'historisk'.- Sagen mod Bech Bruun indeholder et krav, som er større end nogensinde set før.

