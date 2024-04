Kæmpe havlampret fundet i havet

Havet er dybt, det er stort, og så indeholder det nogle væsener, som mest af alt ser ud til at høre til på en anden planet. Her fik han øje på en havlampret, og for dem, der måske ikke lige ved, hvordan sådan en krabat ser ud, så har den fællestræk med ålen.

»Den lignede en kæmpe, overdimensioneret igle med munden fuld af skarpe, indadvendte tænder,« siger David Miles til nyhedsbureauet Pen News, skriver kan lampretten blive op til 100 centimeter lang, og derfor var det da også en af de større lampretter, som briten stødte på, idet han anslog den til at være 80 centimeter lang. Han tog et billede af havlampretten og delte det på Facebook, hvor der kom rigeligt med reaktioner på det mindre indbydende væsen. Pen News har talt med marinebiologen Jarco Havermans, som fortæller, at havlampretten bruger sin 'sugekop' og tænder til at suge blod og kropsvæv, som den lever af

