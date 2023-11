Kæmpe drama: TV 2-deltager besvimer for åben skærm

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Psykolog og elitesportsudøver i crossfit Frederikke Pedersen er så tæt på målet - og alligevel så langt fra.

For den 27-årige kvinde er midtpunkt for et stort drama i det sidste afsnit af 'Korpset', der løber over skærmen på TV 2 Echo her til aften klokken 20.Det sker, da hun - ligesom de øvrige resterende deltagere før hende - skal samle et gevær på meget lidt plads fortrinsvis under vand hele alene nede i en lille vandtank, der kun lige er stor nok til, at der kan ligge et voksent menneske dernede og operere under vandoverfladen.

Men Frederikke har det tydeligvis langt fra godt i det våde element, og må hele tiden op til overfladen med ansigtet mod et gitter for at gispe efter vejret.Ja, faktisk ligner 'rekrutten' på dramatisk vis flere gange en, som tror, hun er ved at dø nede i beholderen.Imens står Instruktør Viborg på streng vis og kræver, at Frederikke Pedersen skal rette ind - ellers ryger hun ud af 'Korpset' på røv og albuer kort før finalen.

Man ser hende flere gange grædende og snøftende komme op med ansigtet helt tæt på jerngitteret, der afgiver brun rust i hendes ansigt.- Nej, er meldingen fra Frederikke Pedersen, som fortsætter sin indre kamp for at fuldføre øvelsen.Det medfører dog endnu mere hjerteskærende gråd nede i tanken, og til sidst bliver hun stoppet. Det er dog ikke noget, hun selv tager initiativ til, selv om alle kan se, at hun aldrig vil komme i gennem øvelsen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Gigant i kæmpe opturLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

VIDENSKAB.DK: Kæmpe undervandsvulkan har skudt huller i ozonlagetDet fastslår forskere i et studie af Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkanen, der slyngede 146 milliarder kilo vand op i stratosfæren i 2022.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕

BTDK: Kæmpe dommerfejl i Superliga-brag: 'Jeg forstår det simpelthen ikke'Læs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Kæmpe galleri: Skeletter, græskar og gravsten er blevet populæreLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Kæmpe tragedie: Tiårig søn død af kræftLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕