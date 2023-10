Købmand kommer med opsang: ‘Det er til at gå amok over’

Efter en af kunderne i hans Spar-butik i Vissenbjerg på Fyn kunne fortælle, at nogle gik og satte tilbudsmærker på dyrere varer for derved at få dem til en billigere pris, blev han nødt til at reagere.

Morten Andersen gik derfor på sin Facebook-side og skrev et opslag, hvor han gjorde sine følelser helt klare. Butikken er ejet af Morten Andersen selv, så han sammenligner det med, hvis han gik ind i folks stuer og begyndte at stjæle ting fra hylderne.

»Det er for mange tusinde kroner, der bliver taget hver måned, og vi har simpelthen ikke råd til det,« siger Morten Andersen. I sit opslag skriver Morten Andersen, at han venter på, at de, der har været lidt for kreative med tilbudsmærkerne, melder sig selv.Lokale, som har siddet på en beværtning i byen og efter et par genstande har pralet med, at de har snydt i Spar-butikken. headtopics.com

