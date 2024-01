Jyllands-Postens nye chefredaktør hjalp ven med akademisk opgave

I et interview med Euroman beskriver Jyllands-Postens nye chefredaktør, hvordan hun skriver mange sine venners jobsansøgninger, og at hun for nyligt tog skridtet videre, da hun ”hjalp en ven med en omfattende afsluttende akademisk opgave på mere end 50 sider.

” ”Der var kun en weekend til at skrive det meste af den, og jeg var virkelig spændt på, om den ville floppe, fordi jeg jo ikke havde læst teorien, før jeg bare skrev derudaf i mange timer,” siger Marchen Neel GjertsenMen det er i strid med reglerne. Så klar er vurderingen fra formanden for censorkorpset på de akademiske journalistiske uddannelser, Kenneth Thue Nielsen. ”Hvis jeg vidste, at det kunne dokumenteres, at den studerende ikke havde skrevet opgaven selv – og det tyder på det her – ville den blive afvist og anmeldt for eksamenssnyd. Det ville typisk være bortvisningsgrund i et helt semester for den studerende,” siger Kenneth Thue Nielsen, der selv underviste Marchen Neel Gjersten, da hun var journaliststuderende på SD





Marchen Neels chef-ansøgning fyldte ni sider: "Der er meget at gøre"Mandag blev Marchen Neel Gjertsen præsenteret som Jyllands-Postens nye ansvarshavende chefredaktør på et medarbejdermøde efter fem måneder som konstitueret i stillingen. En udpegning, som fællestillidsrepræsentant Michael Stenvei hilser velkommen.

TR på Jyllands-Posten: Glade for valg af ny chefredaktørPå Jyllands-Posten er medarbejderne glade for udpegelsen af Marchen Neel Gjertsen som ny ansvarshavende chefredaktør. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Michael Stenvei til MediaWatch: "Det har været en lang proces – næsten fem måneder – hvor vi undervejs har gennemført en historisk stor sparerunde.

TR på Jyllands-Posten: Glade for valg af ny chefredaktørPå Jyllands-Posten er medarbejderne glade for udpegelsen af Marchen Neel Gjertsen som ny ansvarshavende chefredaktør. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Michael Stenvei til MediaWatch: ”Det har været en lang proces – næsten fem måneder – hvor vi undervejs har gennemført en historisk stor sparerunde.

