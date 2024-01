Justitsministeren vil give politiet flere værktøjer til bekæmpelse af ransomware-angreb

Justitsministeren er parat til at give politiet flere værktøjer til at kunne bekæmpe det stigende antal ransomware-angreb. Siden 2021 har politiet stort set ikke opklaret et eneste ransomware-angreb, og det er ministeren nu klar til at gøre noget ved. Ransomware og it-kriminalitet bør være et omdrejningspunkt, når politikerne på Christiansborg skal forhandle et nyt forlig på plads på politiets område.

Det mener justitsminister Peter Hummelgaard (S), som også åbner for muligheden for at give politiet flere penge i kampen mod de it-kriminelle





