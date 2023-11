Justitsministeren opgiver sag mod Hjort

Arkivfoto: Emil Nicolai Helms/Ritzau ScanpixDen tidligere forsvarsminister blev i februar tiltalt for at have røbet højt klassificerede oplysninger om et kabelsamarbejde mellem Danmark og USA

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Justitsministeren opgiver sag mod HjortJustitsministeren opgiver sag mod Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Justitsministeren opgiver sag mod HjortJustitsministeren opgiver sag mod Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Justitsministeren opgiver sag mod HjortJustitsministeren opgiver sag mod Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Justitsministeren opgiver sag mod HjortJustitsministeren opgiver sag mod Hjort

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Rigspolitichef kalder politidirektører til møde: 'Jeg forstår godt, at justitsministeren bliver bekymret' | NyhederRigspolitiets chef, Thorkild Fogde, har indkaldt politidirektører til møde i morgen, efter justitsminister Peter Hummelgaards (S) melding tidligere.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sagen mod Hjort droppetSagen mod Hjort droppet

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕