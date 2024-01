Justitsminister advarer medierne om at videregive detaljer om drabet på Emilie Meng

Mandag fik medierne indsigt i det 10 sider lange anklageskrift mod en 32-årig mand, der er tiltalt for frihedsberøvelser, voldtægter, voldtægtsforsøg og – i det ene tilfælde – drab på tre helt unge piger. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) advarer medierne om at være varsomme med at videregive detaljer om drabet på Emilie Meng.





Tidligere anklager brød ud i gråd, da 32-årig blev sigtet i sagen om Emilie Meng | Korte videoer, der oplyser og underholderJeanette Wincentz Andersen, der var anklager i sagen om drabet på Emilie Meng i den indledende fase, begyndte at græde, da det på et pressemøde i april blev meddelt, at politiet havde sigtet en 32-årig mand for drabet på Emilie Meng. Det fortæller hun i TV 2s nye krimiprogram ’Skyggesiden’, der kan ses på TV 2 Play.

Justitsminister ser ingen grund til at orientere om brugen af ansigtsgenkendelse»Jeg mener ikke, at myndighederne af egen drift skal orientere Folketinget om enhver mindre anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi,« lyder det i et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Justitsminister: Du støtter en kriminel forretning ved at købe hash på Christiania, så stop | NyhederBåde købere og sælgere af ulovlige stoffer kan se frem til dobbelt straf, hvis de overtræder loven i den skærpede strafzone på Christiania, som indføres den 10. januar.

Nye, voldsomme anklager i sagen om Emilie Meng og 13-årigs bortførelse - få overblikket her | Korte videoer, der oplyser og underholderTV 2 har fået aktindsigt i det ti sider lange anklageskrift mod den 32-årige mand, der er tiltalt for seksuelle overgreb, frihedsberøvelse samt drab og drabsforsøg.

