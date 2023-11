Jürgen Klopp om kidnapning: Vi kæmpede for Diaz

Liverpool-manager Jürgen Klopp fortæller, at forberedelsen til kampen mod Nottingham Forest var svær med tanke på situationen omkring Luis Diaz.Forberedelsen til hjemmebanekampen mod Nottingham Forest i Premier League søndag var den sværeste, Liverpool-manager Jürgen Klopp nogensinde har haft.

Det fortalte han ifølge mediet The Guardian til pressen efter kampen med henvisning til, at Liverpool-kanten Luis Diaz' forældre lørdag blev kidnappet i hjemlandet Colombia.- Jeg vil ikke gøre kampen større, end den var, men det var sikkert, at vi skulle forsøge at hjælpe Lucho (Diaz' kælenavn, red.) med vores indsats, for selvfølgelig vil vi hjælpe.

På kampdagen kom det frem, at colombianerens mor er blevet løsladt, mens faren fortsat holdes som gidsel af ukendte gerningsmænd. Politiet i Colombia har udlovet en dusør på 200 millioner pesos - eller omkring 342.000 kroner - for information, der kan hjælpe med at befri faren. headtopics.com

- Vi kan ikke rigtigt hjælpe, så det eneste, vi kan gøre, er at kæmpe for ham, og det er, hvad drengene gjorde, sagde Klopp. Da Diogo Jota efter en halv time bragte Liverpool i front med 1-0, styrtede han ud til sidelinjen, hvor portugiseren fik en trøje i hånden med Luiz Diaz' navn og rygnummer.

