Jumbo-Visma: Hver eneste detalje i enkeltstart var forberedt

Da Jonas Vingegaard smadrede alt modstand under enkeltstarten i touren, var hver en detalje vendt, drejet og forberedt. - Det er Jonas’ bedste præstation på en enkeltstartscykel, siger Jumbo-træneren Tim Hemskeerk til L’Équipe.

Det store forspring til Pogacar, der blev nummer to, var med til at tippe balancen i Touren, hvor sloveneren ellers var begyndt at nærme sig den forsvarende vinder. Men med et trak Vingegaard afgørende fra Pogacar – og nu fortæller Jumbo-specialisterne om holdets forberedelse til den afgørende dag. Det sker i L’Équipe i forbindelse med kåringen af Jonas Vingegaard som årets bedste cykelrytter.

- Lige fra Paris-Nice (i marts, red.) meddelte jeg Jonas, at vi ikke ville skifte cykel. Det var vigtigt, at den beslutning blev truffet tidligt, så der kunne trænes ud fra det ved at gentage træningen på stigninger med hænderne i bøjlen, fortæller Mathieu Heijboer. headtopics.com

Næsten hver syvende skoleelev har brugt ChatGPT i undervisningenLærere efterspørger klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens i skolerne. Læs mere ⮕

Hver ottende bruger dette opsparingstrick – selvom eksperterne fraråder detLæs mere her. Læs mere ⮕

Hver ottende bruger skat som opsparingskontoHver ottende bruger skat som opsparingskonto Læs mere ⮕

Hver ottende bruger skat som opsparingskontoHver ottende bruger skat som opsparingskonto Læs mere ⮕

Hver ottende bruger skat som opsparingskontoHver ottende bruger skat som opsparingskonto Læs mere ⮕

Hver ottende bruger skat som opsparingskontoHver ottende bruger skat som opsparingskonto Læs mere ⮕