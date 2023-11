Jumbo afslører detaljer om etapen, der fik Touren til at tippe

Der var tale om meget mere end marginal gains, da Jonas Vingegaard vandt Tourens eneste enkeltstart i sommeren 2023.

Tourens eneste enkeltstart bød på en 1,3 kilometer lang stigning tidligt på ruten, en nedkørsel, et fladt stykke og til sidst 6,3 kilometer stigning med forskellig intensitet på vej mod målstregen på toppen. Derfor regnede man på, om det kunne betale sig at skifte fra enkeltstartscyklen til en almindelig landevejscykel undervejs.

Under det meste af en enkeltstart placerer rytterne deres arme i nogle specielle bøjler. På den måde sidder de mere aerodynamisk.Det var også i marts, man besluttede sig for, hvordan Vingegaard skulle disponere sine kræfter under enkeltstarten. Han skulle køre til på den første stigning og på nedkørslen, derefter holde rytmen i et bestemt gear på det flade stykke og til sidst give sig fuldt ud på den sidste stigning. headtopics.com

Vingegaard erobrede den gule trøje på 6. etape. På 16. etape skabte han et afgørende forspring i klassementet, som blev udbygget igen dagen efter.- De 48 timer, der gik forud, var et hovedbrud. Det var nødvendigt, at Jonas holdt sin krop i konkurrence-mode, men samtidig skulle han ikke foretage én anstrengelse for meget, siger Tim Hemskeerk.

Med rekognoscering af ruten så tæt på etapen kunne Vingegaard og teamet også dobbelttjekke de forventede bremselængder, ligesom holdkammeraterne Christophe Laporte og Nathan Van Hooydonck gennemførte en test af ruten for at hjælpe Vingegaard.Jonas Vingegaard var smadret, da han kom i mål. Det samme var hans konkurrenter.Som nævnt blev det tidligt besluttet, at Jonas Vingegaard skulle køre hele enkeltstarten på sin enkeltstartscykel. headtopics.com

