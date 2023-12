Julen er traditioners tid – også på Kongehusets sociale medier, hvor man søndag kunne se Kronprinsen tænde det andet lys i adventskransen. Alene. Men billedet fra den ellers så fine juletradition har vakt undren. Både blandt kongehusets følgere, men også blandt kommunikationseksperter.Selvom Kongehuset gentagne gange har meddelt, at man ingen kommentarer har til sagen, så er der langt fra lagt låg på den.

Det forklarer kommunikationseksperter Anna Thygesen, der derfor undrer sig over, at Kongehuset har valgt at dele et billede af Kronprinsen på de sociale medier, hvor han står helt alene: »Det er interessant, at han står der alene, og at hun (Mary, red.) er rejst. Det kan godt være, at der er nogle omstændigheder, der gør, at Mary ikke kan være der, men det er også det, der er lidt mærkeligt. For han har jo nogle børn derhjemme, så hvorfor er de ikke med på billede





