Journalist i Gaza har fået otte millioner nye følgere – men er suspenderet på X

Palæstinensisk indhold er tidligere i højere grad end israelsk indhold blevet censureret på sociale medier, viser undersøgelse. Ifølge IMS tyder det på, at det også sker under den nuværende konfliktDen 12. oktober delte den palæstinensiske fotojournalist Motaz Azaiza en video af et lejlighedskompleks i Gaza, der lå i ruiner efter et israelsk luftangreb.I videoen vender han først kameraet mod sig selv, tydeligt oprevet.

Interessen for at se, hvad der foregår inde i Gaza er massiv og forstærkes af, at stort set ingen vestlige medier er til stede i krigszonen. Det siger Johan Wogensen Bach, der er projektleder for Mellemøsten hos International Media Support (IMS).

Ifølge Johan Wogensen Bach sker det ofte, at profiler bliver lukket ned uden begrundelse fra sociale medier og uden nogen gennemsigtighed. Han understreger, at IMS ikke selv har data, der beviser, at palæstinensere i højere grad bliver censureret på sociale medier i denne konflikt end israelere.bliver det beskrevet, at brugere beskylder verdens største sociale medier som Facebook, Instagram, X, YouTube og TikTok for aktivt at censurere eller reducere udbredelsen af pro-palæstinensisk indhold på deres platforme. headtopics.com

