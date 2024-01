Jordskred truer Nordic Waste

Allerede 1. april 2023 - lang tid før offentligheden kendte til situationen på Nordic Waste - var jordskreddet trængt ind i en stor lagerbygning. Illustration: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Et centralt fagspørgsmål i Nordic Waste-sagen, nemlig hvem og hvordan geoteknikere har rådgivet den store Randers-baserede affaldsvirksomhed, der har begæret sig konkurs, får offentligheden ikke lige svar på.

Imens truer gigantisk jordskred Alling Å og Ølst By Efter jeg for tredje gang spørger ind til, hvornår geoteknikere fra den rådgivende ingeniørvirksomhed A1 Consult, hjemmehørende i Randers, for første gang kunne konstatere et jordskred på Nordic Waste, smækker direktør og ingeniør, Ulrik Max Jørgensen, fredag eftermiddag røret på.





