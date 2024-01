Jordskred truer med at begrave Ølst By i Danmark

Jordskreddet på Nordic Waste truer med at begrave Ølst By i fem meter jord, hvis det ikke holdes under kontrol, vurderer ingeniørrådgivningsvirksomheden Cowi. Jordskreddet på Ølst Bakker syd for Randers er så alvorligt, at Randers Kommune i udgangspunktet er forpligtet til at anmelde Nordic Waste til politiet, så der kan foretages en efterforskning af, om ledelsen har svigtet deres ansvar og kan idømmes flere år lange fængselsstraffe.

Sådan lyder det fra advokatfirmaet Codex til Randers Kommune i et notat fra 22. december 2023, som Ingeniøren har fået indsigt i. Randers Kommune har bestilt notatet for at finde ud af, hvad der er af muligheder for at stille Nordic Waste til ansvar for jordskreddet, der truer med at forurene Alling Å og begrave Ølst By med et fem meter tykt lag jor





